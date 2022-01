Mercato Genoa, arriva il vice Destro: è Piccoli dall’Atalanta

Finalmente un colpo tanto atteso per il Genoa che piazza un arrivo importante in attacco dall’Atalanta.

Il Genoa sarebbe subito pronto a regalare i primi colpi di calciomercato al tecnico Alexander Blessin, per cercare di risalire la classifica e ottenere la salvezza, che per ora sarebbe molto complicata. Il Grifone avrebbe definito l’accordo con l’Atalanta per Roberto Piccoli, che dovrebbe essere già a disposizione dell’allenatore rossoblù la prossima settimana, dove grazie alla sosta per le Nazionale avrà tempo per entrare nei meccanismi della squadra.

Un rinforzo che permetterà a Blessin di dare fiato a Destro e a Caicedo di andare a Milano o Roma.