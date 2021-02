Bilancio del mercato invernale per lo Spezia con un arrivo e tanto sfoltimento.

Mauro Meluso, direttore dell’area tecnica, ha lavorato sicuramente molto nel sfoltire la rosa. Hanno salutato il Golfo dei Poeti, infatti, i calciatori Giuseppe Mastinu passato a titolo definitivo al Pisa, Alessandro Deiola ritornato al Cagliari, Luca Mora accasatosi nuovamente alla Spal e Paolo Bartolomei approdato nelle file della Cremonese.

Saponara arriva per fornire imprevedibilità, il resto lo metterà Italiano con i suoi ragazzi.

Acquisti Saponara (c, Fiorentina, p)

Cessioni Bartolomei (c, Cremonese), Mora (c, Spal), Deiola (c, Cagliari, fp), Mastinu (c, Pisa)