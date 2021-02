Samp, il riepilogo del mercato invernale blucerchiato

Un mercato tutto sommato tranquillo per la Samp vissuto con tante voci e poche trattative portate a compimento.

Le conferme di alcuni giocatori sono più preziose di nuovi arrivi.

La dirigenza doriana ha acquistato solo un giocatore, Ernesto Torregrossa dal Brescia, a fronte di una cessione, Fabio Depaoli al Benevento. Queste si sono dimostrate le uniche due operazioni concrete. La trattativa che vedeva in uscita l’attaccante Antonino La Gumina in direzioni Salernitana non è andata a buon fine, come quella di Federico Bonazzoli al Parma e di Kaique Rocha al Cosenza. Dopo i tanti rumors Omar Colley, Albin Ekdal e Fabio Quagliarella hanno deciso di restare