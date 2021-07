Spezia, report dei lavori della giornata odierna

E’ una splendida giornata in Val di Non e non solo per il caldo sole che illumina gli incantevoli scenari alpini, ma soprattutto per la ripresa dell’attività collettiva del gruppo di mister Thiago Motta, dopo che le Aquile erano stato costrette a rispettare l’isolamento in osservanza delle procedure anti Covid-19, le quali hanno portato al risultato negativo degli ultimi tamponi processati e al conseguente via libera da parte dell’ASL di Trento.

Dopo una prima fase dedicata all’attivazione tecnica, spazio un lavoro tattico, seguito da un’intensa partitella su campo ridotto.

Nella giornata di domani il gruppo tornerà nuovamente sul manto erboso di Ronzone, per una doppia seduta, con inizi fissati per le ore 10:00 e per le ore 17:00.