Calcio, Coppa Italia di Serie C: il programma della competizione

Ultimi giorni di ritiro e poi, per l’Entella di Mister Volpe, partirà ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione sportiva.

In questo senso, il primo impegno ufficiale dei biancocelesti sarà sabato 21 agosto per il primo turno della Coppa Italia serie C. Nella giornata di ieri, infatti, è stato ufficializzato lo spostamento di una settimana della manifestazione, il cui inizio originariamente era previsto per il weekend del 14/15 agosto. Di seguito riportiamo tutte le date della competizione.

Primo turno: sabato 21 agosto

Secondo turno: mercoledì 15 settembre

Ottavi di finale: mercoledì 3 novembre

Quarti di finale: mercoledì 24 novembre

Semifinale: gara di andata mercoledì 15 dicembre-gara di ritorno mercoledì 19 gennaio

Finale: gara di andata mercoledì 2 marzo-ritorno mercoledì 5 aprile

Tutte le partite, eccezion fatta per semifinali e finale, saranno a eliminazione diretta.