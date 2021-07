Samp, Audero e Damsgaard potrebbero rimanere in blucerchiato

Nonostante le intense voci di mercato potrebbe essere sempre a tinte blucerchiate il futuro di due pezzi pregiati della Samp.

Stando alle voci, per il danese ci sarebbe mezzo mondo in fila: Juventus, Roma, Milan e Atalanta in Italia, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Tottenham all’estero. Ma la fila delle pretendenti si azzera di fronte alla richiesta di 30 milioni, che sembra non negoziabile. Perciò non è improbabile che Damsgaard resti almeno un altro anno. Si profila lo stesso destino per Audero, considerato sacrificabile, ma difficilmente collocabile in un mercato dove ben pochi vogliono svenarsi attorno ai 15-20 milioni per un portiere.