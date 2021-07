Spezia, otto positivi al Covid: sospesa la preparazione

Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff.

Il ritiro dello Spezia a Prato dello Stelvio, in provincia di Bolzano, è stravolto dal Covid. Dopo la positività di un giocatore emersa il venerdì, oggi altri sei del guppo squadra e un membro dello staff tecnico sono risultati positivi. A questo punto, con otto persone in isolamento, è stata sospesa ogni attività col programma dei lavori fermato. Il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, ha preso la decisione di sospendere tutto in via precauzionale con l’intero gruppo squadra in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.