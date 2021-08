Spezia, prevendita aperta per la trasferta di Cagliari

Si comunica che è aperta la prevendita per la sfida Cagliari-Spezia, in programma lunedì 23 agosto alle ore 18:30 sul terreno dell’Unipol Arena di Cagliari.

L’accesso all’impianto sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori di GREEN PASS o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario di inizio della gara. Chi non ne sarà in possesso NON potrà accedere allo stadio anche se in possesso del biglietto, che nel caso non potrà essere rimborsato. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l’app “Verifica C19”. I tifosi dovranno munirsi di mascherina da utilizzare durante tutto l’incontro.

Qui tutte le indicazioni per il pubblico

I biglietti del settore ospiti (capienza 209 posti) saranno in vendita fino a domenica 22 agosto alle ore 19:00 sul sito TicketOne al prezzo di 30 €.

La vendita dei biglietti del settore ospiti non sarà disponibile allo stadio il giorno della partita.

L’acquisto è consentito senza obbligo di possesso di Tessera di fidelizzazione.