Entella, tutto pronto per la sfida di Coppa contro Fiorenzuola

Il Comunale riapre le porte per un match ufficiale. Sabato sera i ragazzi di Mister Volpe scenderanno in campo per il 1º turno di Coppa Italia Lega Pro contro il Fiorenzuola, con fischio d’inizio alle ore 21. La partita sarà aperta al pubblico, e la prevendita scatterà domani (mercoledì 18 agosto) online sul nostro sito ufficiale entella.it

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLO STADIO?

Per poter accedere al Comunale, oltre al biglietto e al documento d’identità, sarà obbligatorio presentare il green pass (valido sia in formato elettronico che in cartaceo).

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

(1) Il green pass si ottiene dopo l’avvenuta vaccinazione, anche solo di una dose, e vale dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino sino alla seconda dose. Per chi, invece, ha completato il proprio ciclo vaccinale, il green pass ha valore per 9 mesi.

(2) Potranno accedere allo stadio anche le persone guarite da Sars-Covid-19. Il documento ha valore di 6 mesi.

(3) Sarà consentito l’accesso, infine, ai tifosi che effettueranno un test molecolare o antigienico rapido presso le strutture pubbliche, private o le farmacie autorizzate, entro 48 ore prima della partita.

MODALITÀ D’ACCESSO ALLO STADIO

Ai tornelli i tifosi dovranno mostrare il titolo d’accesso, il documento d’identità e il green pass con QR-Code. Per tutta la durata della partita bisognerà indossare la mascherina, almeno di tipo chirurgica. Gli spettatori Under 12 non sono tenuti ad avere il green pass. Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato. In ogni settore i posti non utilizzabili saranno contrassegnati da un bollino rosso. La capienza prevista per l’accesso al Comunale è pari al 50% dei posti disponibili.