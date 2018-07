Spezia, presentata la nuova campagna abbonamenti

Sabato 14 luglio prenderà il via, con la fase di prelazione per i vecchi abbonati, la campagna abbonamenti delle Aquile in vista della prossima stagione calcistica.

La campagna è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sala polifunzionale ‘Rino Capellazzi’ dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini” alla presenza del Presidente Stefano Chisoli, dell’Amministratore Delegato Luigi Micheli, del Responsabile Comunicazione Leonar Pinto e del Responsabile Marketing della società aquilotta,Lorenzo Ferretti.

Un nuovo capitolo di una storia d’amore infinita; e così, dopo aver valorizzato la spezzinità, l’attaccamento e l’appartenenza alla maglia Bianca, la campagna abbonamenti 2018/2019 punta forte sul tema della Tradizione, della trasmissione della Fede di padre in figlio, della Passione per i colori aquilotti in grado di invadere e permeare i Cuori di tutte le generazioni: dai nonni, ai papà, alle mamme, ai figli.

Una passione che c’è sempre stata, c’è e ci sarà…per sempre!

#IERIOGGIDOMANI … perchè dopo tutto, lo Spezia è una “Questione di Cuore”

La fase di prelazione prenderà il via il 14 luglio e proseguirà fino al 28; dal 1 al 23 agosto spazio alla fase libera (gli abbonamenti potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i locali Biglietteria dell’Intel Training Center ‘B. Ferdeghini’, ingresso via Sarzana. Durante la fase libera sarà attiva anche la modalità online per tariffa intera)