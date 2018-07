Samp, presentate le nuove maglie nel segno della tradizione

La Samp e Joma presentano la nuova collezione da gioco ufficiale per la stagione sportiva 2018/19.

Caratteristiche. L’idea di Joma è quella di progettare e produrre seguendo le ultime tecnologie dell’abbigliamento sportivo per migliorare costantemente il comfort dei calciatori e, al tempo stesso, offrire ai tifosi un prodotto di altissima qualità. I nuovi kit sono realizzati in poliestere interlock, tessuto che si caratterizza per qualità, elasticità e resistenza.

Identità. Lo sviluppo sottolinea i segni distintivi e d’identità della Sampdoria: la banda blucerchiata, come vuole la tradizione, compie un giro completo di tutti i colori e , oltre ad essere presente sul petto, trova ulteriore spazio nella parte interna del fondo della maglia, grazie all’inserimento di un inserto blucerchiato in poliestere.

Home. La maglia home è caratterizzata da un nuovo disegno che favorisce una maggiore aderenza al corpo. Tra le novità presenti sulla prima maglia 2018/19 il dettaglio Genova 12 agosto 1946, realizzato con soluzione embossed e presente su entrambe le maniche a sottolineare il legame con la città e la propria storia. Il colletto, blucerchiato, è realizzato in costina con un dettaglio bianco verticale in contrasto che lo fa sembrare quasi a V.

Away. Come da tradizione la maglia away è bianca, con inserto blucerchiato collocato verticalmente dalla parte del cuore. L’inserto verticale è presente anche nella parte posteriore. Il colletto della t-shirt trasferta è alla coreana, con bottoncini a scomparsa.

Third. La third è nera e, come già da alcune stagioni a questa parte, reca lo scudo nella versione old style. Il colletto è a V e la chiusura è realizzata con due cordoncini proprio per rendere evidente il riferimento alla storia della Sampdoria. Riferimento sottolineato anche sulla terza maglia attraverso il dettaglio Genova 12 agosto 1946, anche in questo caso realizzato con soluzione embossed e presente su entrambe le maniche.

Goalkeeper. Colore inusuale per la divisa goalkeeper. Utilizzato precedentemente solo per la linea allenamento, il giallo fluo mette ancor di più in evidenza i colori blucerchiati posizionati diagonalmente sulla spalla sinistra. Immancabile per la maglia da portiere lo scudo della città posizionato per l’occasione sul cuore.