Spezia, Motta eguaglia la media punti di Italiano

Lo Spezia si presenta al cospetto del Sassuolo con un ruolino di marcia importante che lo porta ad affiancare la media punti della scorsa stagione nelle statistiche dei liguri.

La vittoria sui sardi dipinge una classifica che, a questo punto del campionato, rispecchia esattamente il percorso fatto la scorsa stagione con Vincenzo Italiano: 29 punti in 29 partite. Contro il Sassuolo l’obiettivo è muovere la classifica, per poi non sbagliare lo scontro diretto contro il Venezia del turno successivo. Ripartito per gli Stati Uniti, il presidente, Philip Platek, sarà di ritorno ad aprile quando sono attese novità sul progetto di ampliamento dello stadio Picco