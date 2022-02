Spezia, l’ex Italiano torna al Picco: il commento del Dt Pecini

Un ritorno tanto atteso da molti. Vincenzo Italiano tornerà al Picco lunedì sera nella sfida contro il suo passato, lo Spezia.

Dell’addio dell’allenatore ha parlato anche il capo dell’area tecnica Riccardo Pecini.

“Avevamo l’accordo con Italiano e abbiamo avuto anche un lungo summit di mercato. Mi illustrò su chi credeva e su chi no; voleva una piccola rivoluzione. Parlammo di Amian e Reca, per i quali mi diede l’ok, poi di un centrocampista del Lens scovato da Melissano. Mi propose Messias e Ounas come nomi, ma tre giorni dopo chiamai per le prime reazioni e lo sentii molto freddo. Il giorno successivo il suo avvocato mi comunicò la volontà di andare via, alla Fiorentina”.