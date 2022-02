Genoa, 777 Partners puntano su Klos come direttore tecnico

Nuovo arrivo nei quadri dirigenziali del Genoa che parla sempre di più straniero.

Dal Vitesse arriva infatti Marcel Klos, che prenderà l’incarico di nuovo direttore tecnico del club rossoblu’ al fianco del generale manager Johannes Spors. Klos e Spors hanno già collaborato in alcune squadre come Amburgo, Lipsia e lo stesso Vitesse. Il tedesco classe ’88 è il nuovo “colpo” dei 777 Partners dopo gli ingaggi di Spors e Blessin.

Un Genoa sempre più caratterizzato dal cosiddetto “Gegenpressing”, con l’augurio che i rossoblù si trasformino in una corazzata per affrontare la seconda parte del campionato. Intanto la tifoseria si sta mobilitando in vista del match di domenica contro la Salernitana. Si prevede un afflusso massiccio di tifosi rossoblu’ per spingere la squadra di mister Blessina a conquistare l’intera posta in palio e avviare la scalata per la salvezza.