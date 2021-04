Spezia, ieri 7-1 contro la Primavera in amichevole

Allenamento congiunto a Follo per le Aquile, in campo questo pomeriggio con la Primavera.

Due tempi da 45’ e risultato finale di 7-1 in favore della squadra di mister Italiano, grazie alle doppiette di Galabinov e Nzola e alle reti di Saponara, Acampora e Mattiello, per la Primavera gol della bandiera firmato da Sakho.

Lavoro personalizzato per Erlic. Domani pomeriggio nuovo allenamento al ‘Comunale’ di Follo.