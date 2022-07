Spezia-Gherdeina 8-0, la prima amichevole si conclude con una vittoria

Vince e convince lo Spezia nel primo test match in Val Gardena. I ragazzi di mister Gotti si impongono 8-0 sul Gherdeina, selezione che milita nel campionato di prima categoria. Spazio ai giovani nel primo tempo, con Stijepovic che guadagna gli applausi con la doppietta, nel secondo invece Gyasi e Agudelo prendono il largo e lo Spezia vince senza problemi.

Prima rete del match firmata Stijepovic, l’attaccante di Podgorica sfrutta al meglio il cross di Reca e da due passi non sbaglia. Al 21’ c’è il raddoppio aquilotto, ancora con l’attaccante montenegrino che stavolta raccoglie al limite dell’area, si gira e insacca con un diagonale potente e preciso. Lo Spezia macina gioco e al 35’ è il turno di Podgoreanu, che stoppa il pallone, si accentra e con un tiro ad incrociare non lascia scampo al portiere. In chiusura di tempo è Kornving a chiudere i conti e a sfruttare l’ottimo pallone recuperato, scartato il portiere per il 4-0.

Nella ripresa Spezia subito all’attacco e dopo appena 5’ arriva il punto del 5-0 con Gyasi. Il numero 11 sfrutta al meglio il cross dalla destra di Agudelo. Passano solo 3’ ed è proprio il colombiano a colpire in due occasioni, prima con l’ausilio della traversa e poi con un tiro preciso che spiazza l’incolpevole Demetz. Nel finale c’è gloria anche per Nguiamba, che apre il piattone in area di rigore e insacca il definitivo 8-0.