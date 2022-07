Spezia, Gotti: Ottimo atteggiamento nella prima amichevole

L’allenatore dello Spezia Gotti commenta la prima vittoria in amichevole contro la Gherdenia.

“C’è stato un buon atteggiamento generale, sono le partite classiche di inizio ritiro che danno l’opportunità di vedere i ragazzi giovani e i ragazzi che sono appena arrivati, per raccogliere qualche aspetto più preciso delle loro caratteristiche. Questi giorni sono importanti anche per i carichi di lavoro, per familiarizzare con le caratteristiche dei più giovani. A che punto siamo se dovessi dare una percentuale? Al punto zero, c’è un gruppo da rimodellare. Siamo ancora dall’inizio del percorso. Ritiro in Val Gardena? La zona la conosco molto bene, ci consente di lavorare in maniera ottimale. Un ottimo luogo dove venire a preparare la stagione”.