Oggi a Villanova il Raduno del Ruote d’ Epoca

VILLANOVA D’ALBENGA- E’ in programma oggi, nella sede del sodalizio, il Raduno sociale del Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori, il club motoristico presieduto da Augusto Zerbone. Il programma prevede, alle ore 8, le iscrizioni presso la sede del club ed il posizionamento delle auto e moto d’epoca; alle 11,30 il giro in Valle Arroscia con sosta per l’aperitivo; alle 13,30 il pranzo in ristorante (numero chiuso con prenotazione obbligatoria) ed alle ore 17 la conclusione con i ringraziamenti e l’arrivederci ai prossimi appuntamenti del sodalizio motoristico villanovese. Il “Ruote d’epoca Riviera dei Fiori” (RD’ERDF), è federato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI ) ed è stato fondato nel 1990; oggi conta più di 10 mila iscritti risultando il più numeroso della Liguria. Il club, oltre a seguire le pratiche per le omologazioni per auto e moto storiche, esenzioni, certificati delle caratteristiche tecniche, consulenza propone importanti manifestazioni e raduni anche di livello internazionale.

“Ogni nostra iniziativa, o manifestazione – ci ha spiegato Augusto Zerbone – ha lo scopo di contribuire a divulgare la cultura della Moto e dell’Auto d’epoca. I nostri aderenti sono migliaia e sono diventati anche con gli anni sempre più appassionati a questa stupenda forma di attività culturale e sportiva”. Per coloro che volessero maggiori informazioni sul raduno possono telefonare ai numeri 0182 580508, 0182 580044 e 370 3103102, per conoscere meglio il club motoristico villanovese è possibile consultare il sito wwwruotedepovarivieradeifiori.it oppure scrivere all’ indirizzo di posta elettronica info@ruotedepoca.it

CLAUDIO ALMANZI