Spezia-Genoa, parla mister Ballardini: “Punti importanti, ma la squadra è da… aggiustare”

“E’ stata una bella vittoria – esordisce il neo allenatore rossoblu – e sono soddisfatto perchè la squadra si è comportata da.. squadra, e questo è quello che avevo chiesto ai ragazzi in questi due giorni, cioè da quando sono arrivato. Occorre però migliorare tanto, sia nella fase di costruzione si nelle chiusure, dove rischiamo a volte troppo. Spesso noi arriviamo sulla palla un secondo dopo, e a volte si rischia. Teniamo anche conto che lo Spezia è una squadra molto brava nel palleggio, e ci ha messo in difficoltà”

-Ha scelto una squadra di senatori…

“Direi di no – risponde Ballardini – perche avevamo 5 giocatori sopra i trent’anni e 5 molto giovani, quindi un misto di gioventù ed esperienza. Io ho scelto in base a che ho visto in questi due giorni che siamo stati insieme, ho scelto i più adatti”.

-Il ritorno al Genoa di Preziosi, lo scorso anno no, oggi si, perche?

“C’è da dire che il Genoa mi aveva già cercato due volte; adesso non è che mi aspettassi la chiamata del Presidente, ma il Genoa era in difficoltà ed allora sono venuto alla terza chiamata volentieri. Questa volta ho detto si perche…. avevo la voglia matta di tornare! Era da tempo che ero fermo io ed il mio staff… Avevo voglia matta di Genoa, voglia matta di tornare in campo… nn vedevamo l’ora di riprendere ad allenare…. benissimo se al Genoa”.

-Che Genoa ha trovato?

“A parer mio questa squadra ha necessità di qualche aggiustamento; io sono per un calcio di qualità, per un calcio aggressivo, ed oggi ho messo un difensore che è un centrocampista, perchè voglio che il gioco cominci da dietro, che sia un gioco propositivo. Voglio che la palla sia gestita, che la squadra giochi in modo veloce, tocchi semplici e profondi, e soprattutto che sia padrona del campo quando è n possesso di palla, non sprechi. Dobbiamo essere più aggressivi, compatti, fare pressione sulla palla quando la giocano gli avversari. Insomma, sono tante le cose che dobbiamo migliorare. Certo che oggi ho visto tanta umiltà che serve tantissimo. Questo atteggiamento fa ben sperare”

FRANCO RICCIARDI