Spezia-Genoa spogliatoi, parla mister Italiano: “Sconfitta immeritata”

LA SPEZIA – Il mister spezzino si fa aspettare non poco in Sala Stampa, tanto che ad un certo punto qualcuno pensava non arrivasse.

Sbollita la sicura rabbia, Italiano ha analizzato con calma la gara: “Mi spiace molto per la sconfitta – dice – che considero non meritata; Oggi abbiamo concesso pochissimo e abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la gara. E’ vero che da qualche partita abbiamo una flessione di risultati, ma sicuramente non di gioco ne dall’atteggiamento che abbiamo in campo. Occorre a questo punto trovare un rimedio, e certo la sosta ci aiuterà. Posso dire che sui due loro gol potevamo fare molto, ma molto meglio. Abbiamo concesso troppo, ma non è la prima volta che accade. Sull’1-1 abbiamo cercato il gol, magari anche sporco, con un rimpallo o altro, ma non abbiamo avuto molta fortuna. In queste feste dovremo pensare e trovare rimedi a questa situazione, certo – conclude Italiano – ci avrei messo la firma di trovarmi alla sosta natalizia fuori dalla zona retrocessione”.

Franco Ricciardi