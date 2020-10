Spezia-Fiorentina, Italiano: Rimonta che ci da entusiasmo

Al termine del pareggio contro la Fiorentina, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare l’ottima prestazione dei suoi ragazzi.

“Purtroppo siamo partiti un po’ timidi, con un approccio non esaltante, perché abbiamo concesso due reti che avremmo potuto evitare. Non posso dunque che fare i complimenti ai ragazzi, perché per ribaltare una partita così ci infonde davvero grande entusiasmo e consapevolezza.

Son convinto che oggi qualcosina in più rispetto alle altre gare l’abbiamo fatto vedere, per cui sono davvero contento, la squadra é in crescita, lo sta dimostrando, però la strada è ancora lunga.

Dal punto di vista della concretezza bene, anche se in alcune circostanze si poteva fare meglio. C’è comunque da dire che la reazione è stata da squadra vera, in più dal quinto minuto in poi abbiamo fatto calciare il nostro avversario veramente poco e anche questo è un dato importante.

Sono convinto che dal momento in cui alcuni giocatori si sbloccheranno sarà tutto più facile, non dobbiamo dimenticare che abbiamo tanti esordienti in questa categoria, me compreso, quindi dobbiamo cercare di crescere tutto insieme.

Mi spiace per gli infortunati e per Marchizza e Maggiore che quest’oggi non sono potuti essere della partita. C’è di bello che chiunque venga schierato in campo riesce sempre a dire la sua, e ciò significa che siamo un bel gruppo, continuiamo su questa strada e potremo toglierci altre soddisfazioni.

È un pareggio importante per noi, conquistato in una gara non semplice, perché per come si era messa non era davvero semplice. Rimontare un doppio svantaggio contro la Fiorentina non è da tutti, in più penso che con un po’ più di cattiveria avremo potuto anche vincerla”.