Spezia, Dragowski: Voglio tornare dopo la sosta del Mondiale

Spezia: le parole di Dragowski sul ritorno in campo con la squadra ligure dopo l’infortunio che gli è costato il Mondiale in Qatar.

“Fosse per me tornerei a giocare domani, ma dipende da molti fattori. Il mio obiettivo è esserci con l’Atalanta il 4 gennaio, ma dipenderà da come starà la caviglia e in che modo reagirà alle terapie”.

Dragowski sul suo futuro

“Ho firmato un contratto di tre anni e sono convinto di rimanere fino alla scadenza. Se invece dovessero arrivare offerte allettanti, darò la disponibilità al trasferimento”.

Manca dunque poco per rivedere il portiere ex viola in campo con la maglia bianca.