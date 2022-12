Mattinata difficile per il traffico genovese, incidente a Terralba, le altre

Le altre criticità: cinghiali, autocarro incastrato ed altro incidente

Polizia locale impegnata di prima mattina a Genova per il traffico e non solo.

Il tutto è iniziato con la segnalazione della presenza di cinghiali, intorno alle 6, in corso Europa all’altezza del civico 546.

Diverse le segnalazioni, fra cui rallentamenti tra via Peschiera e via Gropallo per la chiusura di via Felice Romani ed un incidente in moto.

Via Felice Romani è stata chiusa temporaneamente per un mezzo pesante che non riusciva a fare manovra.

Sul posto, per risolvere la problematica, oltre alla polizia locale anche i vigili del fuoco.

Intorno alle 8.30 in via Gropallo si è verificato un incidente stradale: una donna di 40 anni è caduta a terra con lo scooter ed è stata portata al San Martino in codice giallo.

Un altro incidente è avvenuto invece in corso Gastaldi, all’incrocio con il ponte di Terralba.

Un mezzo a due ruote è caduto ed una persona è stata soccorsa e portata al San Martino.

Sempre in zona, corso Gastaldi Ponte Terralba, veniva segnalato alle 9.20, un semaforo lampeggiante.

Polizia locale e vigili del fuoco al lavoro anche in via Custo, a Bolzaneto, in Valpolcevera, per la caduta di un cornicione su alcune auto in sosta.

Danni alle vetture ma non ci sono stati feriti.