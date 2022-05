Spezia, Daniele Verde è l’Aquilotto Reale 2021-2022

E’ Daniele Verde ad aggiudicarsi il titolo di AQUILOTTO REALE per la stagione 2021-2022, grazie alle sei affermazioni ottenute in un campionato che lo ha visto tra i protagonisti assoluti della formazione guidata da Thiago Motta, conclusa con la seconda storica salvezza in Serie A.

Alla fine il talentuoso attaccante campano è riuscito a imporsi di misura nella corsa al titolo, battendo di una lunghezza l’agguerrita concorrenza di Bastoni, Erlic, Maggiore e Provedel, che hanno concluso la stagione in seconda posizione con cinque affermazioni a testa.

Per Verde quella appena conclusa è stata senza dubbio la stagione della consacrazione, con otto reti e ben sei assist in trentatre presenze, il numero 10 partenopeo è stato senza dubbio uno dei trascinatori delle Aquile, con il pubblico spezzino che è letteralmente impazzito per le sue giocate spesso ai limiti del paranormale, unite a un attaccamento alla casacca bianca con pochi eguali.

E’ dunque Daniele Verde ad aggiudicarsi il titolo di Aquilotto Reale SPIGAS CLIENTI della stagione 2021-2022, succedendo nell’albo d’oro a Lorenzo Lollo, Marco Sansovini, Felipe Seymour, Andrea Catellani, Leandro Chichizola, Pablo Granoche, Giuseppe Mastinu, Tommaso Augello, Paolo Bartolomei e Matteo Ricci..

Di seguito la classifica finale che ha consegnato il titolo di Aquilotto Reale 2021-2022:

6 Affermazioni: Verde

5 Affermazioni: Bastoni, Erlic, Maggiore, Provedel

3 Affermazioni: Agudelo, Manaj

1 Affermazioni: Ferrer, Kiwior, Kovalenko, Reca, Sala