Samp, Ferrero all’attacco dell’attuale dirigenza blucerchiata

Non demorde l’ex patron della Samp Ferreo. Non è passata inosservata la pec che, nelle scorse settimane, l’ex presidente della Sampdoria ha inviato all’attuale patron del club blucerchiato, Marco Lanna. Il produttore cinematografico è finito, a dicembre 2021, agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento di alcune società in Calabria.

Una lettera che ha destabilizzato gli ambienti doriani e con cui Ferrero – come spiega l’edizione odierna di TuttoSport – ha voluto criticare la gestione della nuova presidenza e del nuovo consiglio d’amministrazione, che si sono insediati successivamente al suo arresto, criticando, inoltre, il mercato di calciomercato invernale. Una lettera che ha stupito non solo per i contenuti, ma soprattutto per le tempistiche, essendo arrivata nelle ore precedenti alla sfida di campionato con il Verona, con la Sampdoria impegnata nella lotta per non retrocedere.