Spezia-Carpi 2-1, vittoria al fotofinish

Vittoria all’ultimo respiro per lo Spezia che regola 2-1 il Carpi allo Stadio Picco.

Sul finire del primo tempo però Mokulu batte Manfredini e porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa La squadra di Marino prova a conquistare il pari ma gli emiliani reggono. Poi al ‘ Al ’12 del primo tempo Aquile in vantaggio con bomber Galabinov che insacca il suo primo gol in maglia bianca portando in vantaggio i suoi.

Al ’40 Maggiore trova il guizzo Vincente per il 2-1 finale.

Spezia-Carpi 2-1 (primo tempo 0-1)

Marcatore: 40’ Mokulu (C), 56’ Galabinov (S), 85’ Maggiore (S)

Spezia (4-3-3): Manfredini, De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci, Crimi (54’ Maggiore), Okereke, Galabinov (59’ Gudjohnsen), Gyasi (88’ Vignali). All. Marino.

Carpi (4-4-1-1): Colombi, Pachonik, Poli (46’ Sabbione), Suagher, Bongiorno, Pasciuti, Mbaye, Di Noia, Concas (62’ Piscitella), Arrighini, Mokulu (77’ Vano). All. Castori.

Arbitro: Marco Serra di Torino.

Ammoniti: 18’ Suagher (C), 31’ Crimi (S), 44’ Mokulu (C), 57’ Di Noia (C)