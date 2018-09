Frosinone-Genoa, Kouamè in rampa di lancio

Lista vidimata. In bacheca, e nella chat del team, ecco i convocati. Esaurita la mini preparazione a causa del turno infrasettimanale, e valutati gli ultimi responsi, lo staff tecnico ha consegnato al tm Pellegri un elenco di 23 giocatori per la trasferta di Frosinone. Portieri inclusi. Terzo viaggio per i rossoblù. Rispetto alle assenze scontate di Lapadula e Lisandro Lopez, non è presente il promettente difensore Romero, aggregato alla Primavera per la sfida con l’Empoli. L’obiettivo è acquistare il ritmo partita. E Rolon che ha dovuto dare forfait all’ultimo, per un lieve fastidio muscolare che non gli ha permesso di partecipare al collaudo.

Convocati: Marchetti (1), Spolli (2), Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Piatek (9), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Omeonga (40), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).

Ufficiali di Gara

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Assistenti: Stefano Alassio e Valerio Vecchi

Quarto Ufficiale: Francesco Guccini

Var: Rosario Abisso

Avar: Salvatore Longo