Spezia, Capradossi: Avremmo meritato la vittoria

Elio Capradossi, autore del primo gol dello Spezia, commenta così la gara odierna: “Penso che meritassimo assolutamente di portare a casa i 3 punti, peccato non esserci mossi bene in occasione del gol di Iemmello, ma domani riguarderemo l’azione, la analizzeremo e vedremo dove porter migliorare.

Il mio gol? Nella rete anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, ma è stato senza dubbio un gol fondamentale perché ha dato il via alla rimonta della squadra. Qui a Spezia mi sento sempre meglio, sto conoscendo sempre più l’ambiente e la squadra: sono a mio agio e spero che la mia esperienza qui sia sempre un crescendo di soddisfazioni.

Secondo me le partenze ad handicap contro Crotone e Perugia sono soltanto un caso, oggi siamo partiti male ma poi l’abbiamo ribaltata dimostrando grande capacità di reazione; il “Picco” deve essere il nostro punto di forza, non è mai stato un problema e penso che mai lo sarà, ma di sicuro dovremmo migliorare nell’approccio, quello che fino ad oggi è mancato per far bene davanti al nostro pubblico.

Martedì andremo ad Ascoli per dare il massimo, come d’altronde abbiamo sempre fatto; in trasferta fino ad oggi abbiamo fatto buone gare e sero che ci si possa ripetere anche nel turno infrasettimanale, cercando di migliorare nel risultato ed in tal senso la mie sensazioni sono senza dubbio positive”.