Samp-Torino, Depaoli: Vittoria liberatoria

Primo impatto con Marassi memorabile. Fabio Depaoli aveva saltato l’esordio con la Lazio ma stavolta in campo c’era. Eccome se c’era. «Ripartiamo da questa prestazione e da questo successo: lo abbiamo cercato con tutte le nostre forze, è una vittoria-liberazione. Con questi tre punti smuoviamo un po’ la classifica. C’è la consapevolezza di essere un grande gruppo e andremo a Firenze per confermarlo. Siamo molto contenti, abbiamo fatto ciò che il mister voleva: siamo stati compatti, aggressivi. E poi l’apporto del pubblico ci ha caricato dall’inizio».

Complimenti. Non era facile contrastare una squadra pesante come il Torino. «Dovevamo reggere l’urto nei duelli individuali – dice l’esterno destro -, lo sapevamo e l’abbiamo fatto. Ce l’aveva detto il mister prima della partita, e difatti ci ha fatto i complimenti. La Sud? Devo dire grazie ai tifosi, che erano in tanti a sostenerci. È anche merito loro se si è vista tutta questa voglia di combattere. Non ci hanno fatto mancare il loro sostegno anche se eravamo partiti male in campionato».