Spezia, campagna abbonamenti attiva online

La campagna abbonamenti delle Aquile per la stagione 2019-2020 è giunta al termine con circa 3200 tessere staccate, ma il Club di via Melara ha voluto dare l’occasione di sottoscrivere l’abbonamento per seguire le partite degli uomini di Vincenzo Italiano anche ai “ritardatari”, prorogando la campagna abbonamenti fino al 30 settembre 2019, termine ultimo per poter far parte della squadra bianca ed essere il dodicesimo uomo in campo!

E’ dunque ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento, esclusivamente in modalità online sul sito www.etes.it , anche per coloro che possono usufruire delle tariffe ridotte dedicate ad Over 65, Under 14 e Donna.

E per chi avrà bisogno di rinnovare la tessera del tifoso?

Niente paura! Basterà inviare una mail a biglietteria@acspezia.com, con il personale aquilotto che si occuperà di fornire tutte le indicazioni necessarie per poter comunque procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento, da ritirare direttamente ai botteghini dello stadio alla prima occasione utile.

Che aspetti? C’è ancora tempo per aggiudicarsi un posto sugli spalti del “Picco” e sostenere le Aquile ……..#ComePrimaPiùDiPrima !