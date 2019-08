Il Gruppo Grimaldi sceglie la difesa dell’ambiente marino

L’ambiente marino e costiero deve essere tutelato e valorizzato. Questo è obiettivo del Gruppo Grimaldi che ha aderito alla carta “SAILS” (Sustainable Actions for Innovative and Low-impact Shipping). La dichiarazione consente alle società che operano nel settore del trasporto marittimo di ufficializzare e perseguire i propri impegni pioneristici finalizzati a proteggere il pianeta ed i suoi abitanti.

Il Gruppo Grimaldi è la prima compagnia di navigazione italiana ad aver firmato la carta, impegnandosi così ad implementare azioni specifiche per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra, la diminuzione dell’impatto del rumore subacqueo delle navi, l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche delle navi, la lotta contro le specie invasive, la protezione dei cetacei.

Il Ministero per la Transizione Ecologica e Inclusiva francese ha lanciato questa iniziativa lo scorso luglio con il sostegno di Armateurs de France (Associazione armatoriale francese), di cui 10 membri hanno già firmato il documento.

«Abbiamo sempre ritenuto essenziale promuovere e adottare le buone pratiche nel trasporto marittimo per la protezione dell’ambiente marino e costiero ̶ ha commentato Gianluca Grimaldi, Presidente del Gruppo Grimaldi. ̶ Quest’ultima iniziativa va ad integrare e rafforza l’impegno ecologico del nostro gruppo, che negli ultimi anni si è tradotto in importanti investimenti volti a ridurre le emissioni nocive derivanti dalle sue operazioni.» Ha concluso Grimaldi.

La società napoletana, in questi anni ha attivato programmi di ammodernamento green riguardanti la sua flotta. Inoltre, 12 navi green di ultima generazione si uniranno alla flotta Grimaldi nel periodo 2020-2022: le nuove unità “Grimaldi Green 5th Generation” (GG5G) saranno i primi esemplari di una nuova serie di navi ro/ro ibride, che utilizzerà i combustibili fossili in navigazione e l’elettricità durante la sosta in porto, garantendo così “zero emissioni in porto”.

Gli investimenti green hanno interessato anche i terminal del Gruppo Grimaldi, nei quali verranno installati pannelli solari e turbine eoliche. Inoltre, il Gruppo Grimaldi e la sua consociata Valencia Terminal Europa (VTE) hanno aderito al progetto europeo “H2PORTS – Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports”, il cui obiettivo principale è fornire soluzioni efficienti che facilitino una rapida transizione da un’industria basata sui combustibili fossili ad una nuova, a basso tenore di carbonio e zero emissioni.

Come membro dell'International Chamber of Shipping, il Gruppo Grimaldi ha accettato di perseguire l'obiettivo di dimezzare le proprie emissioni totali di CO2 entro il 2050 ed è già sulla buona strada per raggiungerlo. Infine, in qualità di membro fondatore della Clean Shipping Alliance, Grimaldi è attivamente impegnato a supportare l'attuazione delle normative IMO sulle emissioni di zolfo.