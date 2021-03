Spezia-Cagliari, Zoet: passo avanti verso la salvezza

Tra i grandi protagonisti di giornata, c’è sicuramente anche il portiere olandese Jeroen Zoet, autore di interventi a dir poco prodigiosi.

“Sono veramente contento. Abbiamo trovato tre punti davvero fondamentali che volevamo a tutti i costi ed anche se sappiamo che la strada è ancora molto lunga, sono comunque un piccolo passo in avanti verso la salvezza.

Nel finale abbiamo rischiato qualcosa di troppo, siamo stati anche un po’ fortunati con la rete del pareggio allo scadere annellata per fuorigioco, ma quello che conta è aver vinto e penso che prima della sosta per le nazionali, non si poteva chiedere di meglio.

Lavoro sempre con grande impegno ed oggi sono molto felice che il lavoro settimanale si sia riproposto sul campo, consentendomi di aiutare la squadra a imporsi: oggi sono un uomo molto felice e soddisfatto.

Siamo tutti molto contenti per la chiamata in Nazionale di Matteo Ricci, come lo siamo per tutti i ragazzi che andranno a difendere i colori delle rispettive selezioni e speriamo che possano farsi onore, per poi tornare in salute e più determinati di prima per aiutarci a guadagnare la salvezza: siamo un gruppo unito e serve il contributo di tutti”.