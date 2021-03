Spezia-Cagliari, Piccoli: contento per gol e vittoria

Schierato dal primo minuto al centro dell’attacco aquilotto, Roberto Piccoli ha saputo incidere sul match siglando il gol che ha dato il via alla splendida vittoria degli uomini di mister Italiano. Queste le sue dichiarazioni nel post-gara: “E’ stato un gol davvero importante, ringrazio tutto lo staff, tecnico e medico, la suadra e i tifosi che riescono sempre a farci sentire la loro presenza. Per me è davvero una serata bellissima, ci tenevo davvero tanto e sono contento di aver potuto dare il mio contributo.

Siamo arrivati carichissimi a questa sfida, abbiamo aggredito i nostri avversari con determinazione, lottando su tutti i palloni e dimostrando di essere una grande squadra; penso che la vittoria sia davvero meritata e poi questi tre punti ci consentono di presentarci alla sosta con un po’ di tranquillità in più che non guasta mai.

Nei prossimi quindici giorni sarà importante continuare a lavorare per non perdere il ritmo partita; sono molto contento per i miei compagni che raggiungeranno le proprie nazionali, soprattutto per Ricci che è stato chiamato dalla Nazionale maggiore, penso se lo meriti perché è un bravissimo ragazzo ed è davvero molto forte.

L’Under 21? Io cerco sempre di lavorare al massimo e se questa volta non sono stato chiamato, vuol dire che dovrò dare ancora di più per riuscire a convincere il CT”.