Prestazione di qualità e di sostanza per Riccardo Marchizza, subentrato ad inizio ripresa al posto di Bastoni e autore dell’ennesima buona prova. Queste le sue dichiarazioni nel post-gara: “Eravamo partiti con l’idea di portare a casa i tre punti, in uno scontro diretto così importante, poi però le cose non sono andate bene nel primo tempo, perché abbiamo subito gol alla prima occasione concessa. Quando ti ritrovi sotto nel risultato, contro peraltro una squadra che si chiude così, non è mai facile rientrare in partita, noi l’abbiamo fatto e siamo contenti del punto guadagnato.

Siamo stati bravi a recuperare il match e sfortunati per non esser riusciti a ribaltare la gara, sul risultato finale le due traverse pesano eccome, ma in ogni caso siamo contenti di esser riusciti a strappare un punto. E’ normale che nella ripresa le squadre si aprono e i ritmi si alzano un po’ di più: siamo arrivati più volte nella loro area e in alcune circostanze avremmo potuto fare meglio.

La trasferta di Bergamo non sarà certo semplice, perché andremo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, in ogni caso noi rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno; cercheremo di fare il nostro calcio anche contro una squadra così forte”.