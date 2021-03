Spezia-Benevento, Italiano: gruppo unito la nostra forza

Lo Spezia agguanta un punto contro il Benevento e sale a 26 punti in graduatoria. Al termine della gara, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così la prestazione della squadra: “Peccato perché avevamo concesso davvero poco al Benevento, ma sappiamo che in questa categoria, anche concedendo mezza palla-gol, spesso vieni punito.

Nel primo tempo alcune situazioni avremmo potuto sfruttarle diversamente, nel secondo tempo invece siamo tornati bene in partita, abbiamo preso due traverse e siamo andati ad un passo dalla vittoria. Il punto è che riusciamo a reagire, fare prestazione ma spesso non riusciamo a portare a casa il risultato. In ogni caso, penso che siamo sulla strada giusta, il campionato è ancora lungo e non dobbiamo assolutamente mollare.

Una squadra come la nostra deve vivere pensando che chi subentra riesca a dare quella marcia in più, alzando l’intensità e il ritmo della gara. Oggi chi è entrato ha cambiato la partita in positivo, di questo non posso che esserne contento così come deve andarne fiera la squadra. Questa deve essere la nostra mentalità: uno per tutti e tutti per uno.

Nella prossima sfida affronteremo una delle squadre migliori in Europa, dovremo essere bravi a scendere in campo col piglio giusto, con la giusta attenzione. Da domani penseremo a preprare la sfida, cercando di curare i minimi dettagli perché vogliamo andare a fare bella figura anche a Bergamo”.