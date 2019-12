Spezia, Bartolomei: Sfida contro il Livorno importantissima

In vista della sentita sfida casalinga con il Livorno, è Paolo Bartolomei, capitano aquilotto nelle ultime due uscite, a fare il punto sul momento dei bianchi.

“Sapevamo che a Cosenza non sarebbe stata una gara facile e noi siamo stati bravi a rimanere in partita, pur andando sotto nel finale della prima frazione, trovando poi la parità nella ripresa con Ragusa; peccato per l’inferiorità numerica che sicuramente ha condizionato l’ultima parte del match, ma abbiamo colto un punto prezioso e non scontato, rimanendo compatti e uniti fino alla fine. Fossimo rimasti in undici fino alla fine sono convinto che saremmo riusciti a portare a casa l’intera posta in palio.

Salvezza? Voglio pensare che questa è una squadra forte che deve risalire a tutti i costi la classifica, ma per farlo dobbiamo pensare ad una partita alla volta, a partire dalla gara con il Livorno, una gara doppiamente importante, sia perchè in palio ci sono punti pesanti, sia perchè vogliamo riscattare il ko con il Pisa. In casa vogliamo ottenere i tre punti e terminare l’anno in una posizione di classifica decisamente migliore.

L’avvio? Squadra giovane, con un nuovo tecnico, pertanto un periodo di adattamento era prevedibile, ma dopo il ko con il Trapani abbiamo fatto quadrato, ci siamo sistemati e siamo decisamente cambiati sotto tutti i punti di vista.

Il match con il Livorno? Ogni partita è difficile, dovremo partire forte e chiuderla al più presto, perchè in questo campionato non esistono partite facili o chiuse prima del triplice fischio finale e noi questo lo abbiamo già provato sulla nostra pelle.

In campo i più esperti devono trascinare i compagni più giovani, ma questa è una squadra che ha tanti giovani veterani, come dimostrato anche a Cosenza in un finale di gara che potenzialmente sarebbe potuto essere davvero difficile, ma nel quale non abbiamo rischiato nulla; Gudjohnsen sta migliorando partita dopo partita, ma la squadra è piena di ragazzi che potranno avere una carriera importante e noi dobbiamo aiutarli a crescere e a portare in alto questo Spezia.

La squadra esprimere sempre un buon gioco, merita altre posizioni, magari non siamo stati fortunati in certe situazioni, in altre abbiamo commesso errori evitabili, ma siamo cresciuti partita dopo partita e meritiamo di toglierci al più presto dai bassifondi”.