Samp, Quagliarella premiato al Galà del Calcio

Non ha potuto essere protagonista sul palco del Gran Galà del Calcio 2019 perché in quegli stessi minuti lo era sul campo della “Sardegna Arena”.

Non per questo Fabio Quagliarella ha avuto un ruolo subordinario nella notte degli Oscar orchestrata dall’Associazione Italiana Calciatori, tenutasi ieri sera al Megawatt Court di Milano. Il capitano blucerchiato – rappresentato per l’occasione dal presidente Massimo Ferrero – ha infatti ricevuto, con consegna anticipata a Bogliasco, i premi come ‘Miglior Gol’ e ‘Migliore Attaccante’ della scorsa Serie A TIM, venendo inserito anche nella Top 11 2018/19.