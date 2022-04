Spezia, attiva la prevendita per la sfida contro l’Empoli

Si comunica che è attiva la prevendita per la sfida Empoli-Spezia, in programma sabato 09 aprile alle ore 15:00 sul terreno del “Carlo Castellani”.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 € più prevendita online su Vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket fino alle 19:00 di venerdì 08 aprile.

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 agosto 2021, per tutti i titolari di abbonamento o biglietto, l’accesso allo Stadio Carlo Castellani di Empoli è consentito, ai maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass), ottenuto tramite avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 gg; oppure tramite certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; oppure con risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. IN CASO DI MANCANZA DI IDONEA CERTIFICAZIONE E DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL SEGUITO TIPOLOGA FFP2 (a copertura di naso e bocca) NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALL’EVENTO ed il titolare del biglietto, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Nota per parcheggio settore ospiti

L’uscita indicata della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è quella di Empoli Est, per poi proseguire verso il centro, arrivando in Viale Francesco Petrarca ed in girando in Via Bisarnella, arrivando nell’area stadio, dove è predisposto un parcheggio (Via delle Olimpiadi) dedicato ai sostenitori ospiti.