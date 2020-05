Spezia, Antonino Ragusa: Riprendere con la massima sicurezza

Antonino Ragusa, attaccante dello Spezia, analizza la possibile ripresa del campionato cadetto.

“Credo che il campionato riprenderà soltanto se ci saranno i presupposti per giocare in sicurezza. Temporeggiare ed aspettare l’evolversi della situazione può essere la strategia giusta, viceversa toccherà ai vertici del calcio prendere le decisioni migliori. Personalmente non sono preoccupato, anzi decisamente tranquillo. Se ci daranno l’ok vuol dire che si sono verificate tutte le condizioni necessarie. Se i contagi aumenteranno diventa difficile anche mentalmente ricominciare come nulla fosse, penso che la fretta possa essere cattiva consigliera- Se volessimo controllare le partite giocate, uguali per tutte le squadre, dovremmo tornare indietro e saremmo secondi in classifica. Sono cose che decideranno i vertici del calcio, non tocca a noi e ci sarà poco da rammaricarci se dovessero accadere cose non piacevoli per lo Spezia”.