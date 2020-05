Calcio, per riprendere la Serie A sacrificata Coppa Italia

Potrebbe esserci una vittima illustre per riprendere e terminare il campionato di calcio di serie A.

La Serie A studia un doppio piano per tornare a giocare. La prima idea partorita dall’Assemblea di Lega andata in scena venerdì porta al nuovo calcio d’inizio nel weekend del 13-14 giugno mentre la seconda ipotesi prevede lo slittamento di una settimana quindi 20-21 giugno.

Se si partisse a giugno inoltrato non ci sarebbe più spazio per completare la Coppa Italia entro la deadline imposta dalla UEFA del 2 agosto. Il posto in Europa League inizialmente concesso alla vincitrice della coppa verrà preso dalla settima in classifica.