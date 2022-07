Genova – Prossimi spettacoli a Villa Imperiale il 23 e 24 luglio.

Sabato 23 luglio ore 21.30

D.O.C. Direzione Ostinata e Contraria

Concerto “Una storia sbagliata”

a favore dell’associazione Gigi Ghirotti

Sabato 23 luglio alle 21.30 alla Villa Imperiale si rinnova il tradizionale appuntamento col gruppo D.O.C. Direzione Ostinata e Contraria che propone il concerto “Una storia sbagliata”; come di consueto il concerto sarà a favore dell’associazione Gigi Ghirotti , l’ingresso è libero a offerta

La filosofia del gruppo è: ‘Divertirsi aiutando il prossimo’ partendo dall’idea che le canzoni possono essere veicolo per raccontare le storie dei nostri giorni

“UNA STORIA SBAGLIATA” propone brani di cantautori italiani e non che toccano temi di attualità con l’obiettivo di divertire ma allo stesso tempo far riflettere, autori che si sono ispirati a principi di uguaglianza e solidarietà.

La canzone d’autore è la protagonista assoluta per la forza della sua poesia, per la straordinaria capacità di denuncia e per l’attenzione costante verso gli emarginati della società.

ingresso offerta libera

Domenica 24 luglio ore 21.30

Sezione Ti racconto una fiaba d’estate

“La vera storia dei musicanti di Brema”

di Dario Apicella

Domenica 24 luglio ore 21.30 a Villa Imperiale la Sezione Ti racconto una fiaba d’estate propone uno spettacolo per famiglie di Dario Apicella “La vera storia dei musicanti di Brema”

La storia è un inno all’amicizia e alla vita, anche quando tutto sembra perduto. Perché a volte basta un obiettivo da condividere per riaccendere la speranza nei cuori. Ed è quello che accade agli animali protagonisti di questa favola: vecchi, stanchi, abbandonati, ripudiati e minacciati ritrovano nella musica la forza e il desiderio di mettersi in marcia verso Brema sognando di entrare a far parte della banda musicale. Lungo il cammino nuovi incontri, insidie e pericoli… e un misterioso personaggio a vegliare sul loro cammino. Il finale, contrariamente alle aspettative, non vede i nostri eroi accasarsi nella nuova dimora sottratta ai briganti ma ce li propone trasformati, desiderosi di rimettersi in cammino verso Brema e di accogliere chiunque vorrà unirsi a loro.

In scena Dario Apicella, voce narrante e cantante

Giovanni Parodi, voce cantante e chitarra

Antonio Capelli, violino

Noemi Baldini, voce narrante e cantante

Posto unico € 8,00

Info Teatro Garage tel. 010.51.14.47 info@teatrogarage.it