Caruggi, senegalese lasciato fuori continua a delinquere: sequestrati 45mila capi contraffatti

In affidamento in prova per una precedente condanna, uno straniero continuava a confezionare abiti con griffe false in un appartamento del Centro storico genovese.

Lo hanno scoperto i baschi verdi della Guardia di Finanza.

Si tratta di un senegalese, che è stato arrestato. Altri due connazionali sono stati denunciati.

I tre, quando i finanzieri sono entrati nella casa laboratorio nei caruggi, hanno provato a scappare salendo sul tetto dell’edificio.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 45mila capi contraffatti, stampanti, cliché e macchine ricamatrici di ultima generazione e 5.655 euro, oltre a numerosi orologi Rolex falsi.

Dalle indagini è emerso che la produzione era organizzata secondo turni di lavoro pianificati in modo tale da evitare occhi indiscreti.

I gestori smontavano il laboratorio ogni mattina, riallestendolo la sera per lavorare fino alla mattina successiva.