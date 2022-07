Genova, bollino rosso fino a domenica: 80 interventi del 118 al giorno per malori da afa

L’ondata di calore che insiste sulla Liguria da giorni non molla la presa. Il ministero della Salute oggi ha esteso il bollino rosso (massimo grado di allerta) su Genova fino a domenica 24.

Salgono cosi’ a 5 i giorni consecutivi da bollino rosso nel capoluogo ligure.

“Da quando a Genova è scattato il bollino rosso per il caldo ha spiegato Angelo Gratarola, coordinatore del dipartimento interaziendale regionale di Emergenza e Urgenza – fino a 80 interventi al giorno del 118, su una media di 250, sono per malori legati all’afa.

Questo significa che sono il 30% delle chiamate.

Si tratta prevalentemente di anziani sopra i 70 anni che escono nelle ore più calde, dalle 11 alle 15, per fare la spesa, che poi svengono alle fermate degli autobus e arrivano disidratati nonostante tutti gli appelli a non uscire in quella fascia oraria e a bere.

Ci sono anche più giovani che vanno a correre sotto il sole battente, ma di questi casi ne abbiamo avuti al massimo due al giorno.

Per fortuna sono codici lievi ma questo significa gravare i pronto soccorso che sono già in affanno anche per i casi di Covid. Arrivano pazienti con altre patologie che, anche se asintomatici, risultano positivi e deve così scattare l’isolamento con una complicazione della gestione.

Bisogna capire che così non si potrà più lavorare come prima della pandemia da coronavirus.

Il ministero della Salute dovrà affrontare questa problematica. Ci aspettiamo ancora una settimana critica”.