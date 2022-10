Spal-Genoa, il pari segna la storia più recente della sfida

Il Genoa va a trovare la Spal in una sfida difficile per il Grifone nella corsa verso la serie A.

L’ultima gara in ordine di tempo terminò con un pareggio per 1-1. Successe tutto in centoventi secondi circa. Al 55’ Petagna firmò un calcio di rigore, al 57’ un colpo di testa di Sturaro riportò in equilibrio il faccia a faccia.

Soprattutto, il match appena ricordato fu il secondo 1-1 di fila. Anche l’anno prima, 2018/2019, al Mazza di Ferrara aveva fatto capolino questo stesso punteggio. Per trovare un successo dei padroni di casa dobbiamo così andare al 2017/2018, 1-0 con Antenucci man of the match al 56’.

Mentre l’ultimo segno 2 in schedina è distante poco più di 43 anni. Correva il giugno del 1979 e alla 38esima giornata di Serie B fu 0-1 con Damiani nei panni del match winner dopo 35 minuti dal fischio d’inizio.