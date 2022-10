Spal-Genoa, le probabili formazioni al Mazza

Il Genoa torna in campo nella difficile sfida in Romagna contro la Spal di Venturato.

A livello di formazione Blessin non dovrebbe cambiare molto. Martinez in porta, difesa a quattro con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac e poi Badelj e Frendrup a centrocampo. In attacco Coda con il supporto di uno tra Jagiello e Portanova, Ekuban e Aramu. Puscas scalpita in panchina.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Peda, Celia, Meccariello; Esposito, Valzania, Proia; Maistro, Moncini; La Mantia. All. Venturato.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Arbitro: Colombo di Como.

Calcio d’inizio: sabato 1 ottobre, ore 14:00.