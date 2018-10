Spaccio di droga, trovato con hashish: arrestato 23enne di Arenzano

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Arenzano hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 23enne residente nel Comune del ponente genovese.

Il giovane è stato controllato a bordo di un’auto in compagnia di un amico ed è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato altri 85 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato anche 100 euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività.

L’amico dell’arrestato è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di un grammo di hashish.