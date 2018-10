Affidato ai Servizi sociali, ma poi viene denunciato per maltrattamenti: cileno torna in cella

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dalla Stazione di Genova Prà, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Genova, nei confronti di un cileno di 57 anni residente a Genova, pregiudicato, già sottoposto alla misura dell’”affidamento in prova ai servizi sociali”.

Infatti, lunedì scorso lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per “maltrattamenti in famiglia”, motivo per cui è stata disposta l’immediato trasferimento in una cella del carcere di Marassi.