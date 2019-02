Spaccio di droga in pieno giorno pure in corso Sardegna: senegalese arrestato con 37 dosi

Spaccio di droga in pieno giorno anche in corso Sardegna.

Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro hanno arrestato un senegalese di 23 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora e mai rimpatriato.

L’africano è fermato per un controllo e trovato in possesso di 25 grammi circa di “eroina” suddivisa in 37 dosi già pronte per la vendita.

La droga era nascosta all’interno di uno zainetto, dove gli investigatori hanno trovato anche la somma di 145 euro, provento dell’illecita attività.

Droga e denaro sequestrati.