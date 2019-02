E’ un regalo per la fidanzata, ma all’interno del pacco c’era droga: macedone arrestato a Prà

“E’ un regalo per il compleanno della mia fidanzata, un bracciale d’oro”.

Così ieri pomeriggio, in via Due Dicembre a Genova Prà, un macedone di 25 anni, pregiudicato e mai rimpatriato, ha tentato di evitare il controllo dei carabinieri che lo avevano notato alla fermata dell’autobus con in mano un vistoso pacco regalo.

Lo stratagemma per trasportare la droga non ha funzionato e gli investigatori, a conoscenza dei suoi precedenti specifici, ovviamente non gli hanno creduto.

I carabinieri hanno quindi controllato il contenuto del pacco, confezionato a regola d’arte con tanto di carta rossa, fiocco e biglietto di auguri indirizzato a una giovane, risultata poi inesistente.

Una volta aperto il “regalo” al posto del prezioso bracciale hanno trovato in una pellicola di cellophane circa 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti.

Pertanto, il giovane straniero, residente in zona, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ora i carabinieri stanno indagando per individuare il destinatario della droga.