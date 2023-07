Sospeso fino a fine anno il contributo ambientale sui vasi plastica, lo stop grazie ai Florovivaisti di Cia-Agricoltori Italiani

“La lettera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) conferma la non legittimità del contributo ambientale che veniva applicato malgrado non avesse alcuna base giuridica.– spiega Aldo Alberto, imprenditorie ligure, presidente nazionale dell’Associazione Florovivaisti Italiani -. Abbiamo lavorato due anni per arrivare a questo risultato che premia la nostra posizione: è evidente che i vasi, quando sono destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata della sua vita, non sono, da considerarsi imballaggi.

Il prossimo obiettivo da perseguire insieme alle altre organizzazioni florovivaistiche sarà la proroga di tale decisione oltre la scadenza di fine anno. Stiamo sopportando da tempo costi insopportabili che ci mettono in difficoltà di fronte alla concorrenza internazionale.

Le imprese liguri, così come quelle di tutte le altre regioni, hanno invece necessità di essere sostenute per aprire nuove opportunità di sviluppo sui diversi mercati”.